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Общество

Горняк22: Александр Карлин попал под санкции Украины

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

Президент Украины Владимир Зеленский 23 марта подписал указ, вводящий санкции в отношении ряда граждан и компаний России. В этот список включили бывшего губернатора Алтайского края Александра Карлина.

Сейчас Александр Богданович – заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству. Согласно указу, ему закрыли въезд в страну, временно ограничили право пользоваться украинскими активами, запретили выводить капиталы за пределы Украины. Также политику нельзя участвовать в приватизации и аренде государственного имущества.

Также под санкции попали первый замглавы МВД Александр Горовой, замглавы МВД Игорь Зубов, другие представители МВД и миграционной службы, сенаторы Людмила Нарусова,  Олег, Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Башкин, заместитель министра труда и соцзащиты Всеволод Вуколов.

В список попали и ряд СМИ, например, Газета.Ру, Утро.Ру, МИА «Россия сегодня», Лента.Ру. Санкции наложили на страховые компании «Арсенал», «Росгосстрах», Страховая компания Гайде, Страховой брокер «Инфулл», «Астро-Волга» и другие.

Алтайская правда

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