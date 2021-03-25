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Общество

Горняк22: В Алтайском крае 24 марта закрыли две трассы из-за непогоды

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

24 марта Алтайский край накрыла волна непогоды с сильным ветром и снегопадами. Из-за плохой видимости в регионе начали закрывать трассы.

Ограничено движение для всех видов транспорта на дорогах:

  • «Поспелиха – Курья – Третьяково» (с 9 км по 169 км);
  • «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – гр. НСО» (с 0 км по 71 км, от Змеиногорска до Рубцовска).

Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.

Госавтоинспекция Алтайского края рекомендуется водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

Алтайская правда

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