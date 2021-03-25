Горняк22: В Алтайском крае из-за непогоды закрыли трассу Барнаул-Рубцовск

В Алтайском крае 24 марта бушуют сильные метели и снегопады. Из-за этого перекрывают федеральные трассы и региональные дороги.

Как сообщили «Алтайской правде» в отделении пропаганды краевой Госавтоинспекции, утром 26 декабря закрыты: А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан», в 11:15 закрыта для всех видов транспорта дорога А-322 «Барнаул — Рубцовск – граница Республики Казахстан». Перекрыт проезд с 11 км по 298 км — от выезда из Барнаула до Рубцовска.

Ранее были перекрыты дороги «Поспелиха – Курья – Третьяково» (с 9 км по 169 км) и «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница с Новосибирской областью» (от Змеиногорска до Рубцовска).

Личный состав Госавтоинспекции работает в усиленном режиме. Водителям рекомендуют не выезжать за пределы населенных пунктов.

Алтайская правда