Горняк22: Трассы перекрывают 24 марта в Алтайском крае из-за непогоды: обновленная информация

Из-за непогоды 24 марта в Алтайском крае перекрывают трассы и региональные дороги. Ограничения вводятся для всех видов транспорта:

Сейчас закрыты:

К -18 Алейск – Чарышское (на всем протяжении)

К-13 Алейск – Петропавловское – Смоленское (Алейск – Усть-Пристань)

К-27 Новокалманка – Огни – Михайловка – (Новокалманка — граница Петропавловского района)

К -09 Поспелиха – Курья – Третьяково – гр. Республики Казахстан (на всем протяжении)

К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской (от Змеиногорска до Рубцовска)

Трасса А-322 (Барнаул — Рубцовск – граница Казахстана) с 11 км по 298 км, от выезда из Барнаула до Рубцовска.

Для обеспечения проезда и расчистки на всем протяжении дороги работает техника. Организовано оповещение водителей дальних рейсов, взаимодействие со старостами и главами населенных пунктов, прилегающих к автомобильной дороге. Ведется дежурство патрульных групп с участием сотрудников ГИБДД и пожарно-спасательных гарнизонов. Скоплений транспорта на дорогах нет.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся в ближайшее время. МЧС настоятельно рекомендует жителям населенных пунктов воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов.

Обновление, 15:48: Открыто движение для всех видов транспорта на дороге «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – гр. НСО» (с 0 км по 71 км, от Змеиногорска до Рубцовска).

Фото: Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

Алтайская правда