Горняк22: Ветер 40 м/с. Отрезок Чуйского тракта перекрыли для грузовиков и автобусов

В Алтайском крае с 14:30 среды, 24 марта, вводятся ограничения для пассажирских автобусов и большегрузного транспорта на участке федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» с 213-го по 345-й км (от развязки возле Новоалтайска до въезда в Бийск).

Причиной перекрытия стали сложные метеоусловия: снег, метель, ветер 20-25 м/c, при порывах – до 40 м/с, ограниченная видимость.

Легковой транспорт пока проезжает свободно, но лучше от дальних воездок сейчас воздержаться.

Трасса А-322 остается закрытой для всех видов транспорта от Барнаула до Рубцовска (км 11 – км 298), информирует Упрдор «Алтай».

При нештатной ситуации на федеральных дорогах двух Алтае можно звонить по номерам: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69 (круглосуточно).

Фото: Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

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Алтайская правда