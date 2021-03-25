Горняк22: Двое жителей Алтая пытались ехать на мотоблоке в штормовую метель

Двое жителей Алтайского края в непогоду пытались ехать по трассе на мотоблоке, и к тому же против ветра. Отчаянные ребята попали на видео.

Ролик опубликован 24 марта в сообществе «Инцидент Барнаул». На нем двое мужчин, по словам автора, из села Чарышское сели на мотоблок и попытались ехать навстречу сильному ветру, скорость которого сегодня в регионе местами достигает 32 м/с. Однако двинуться с места беднягам не удалось – видимо, не хватило мощности мотора.

Напомним, 24 марта на весь день в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков в виде дождя, метели, гололедных явлений. Некоторые трассы пришлось перекрыть.

Видео: «Инцидент Барнаул»

Чарышский район

Алтайская правда