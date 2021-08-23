Горняк22: Ученые составили «меню» обитавших на Алтае афанасьевцев

Шерил Макаревич Фото: musey-anohina.ru

Оказалось, что люди этой культуры были типичными скотоводами – они употребляли в пищу мясо крупного и мелкого рогатого скота

Группа исследователей смогла определить примерный рацион афанасьевцев – людях, обитавших том числе и на Алтае в эпоху энеолита. Об этом сообщает Национальный музей Республики Алтай.

Ученые из АлтГУ совместно с профессором Кильского университета (Германия) Шерил Макаревич изучили отдельные археологические коллекции музея.

Немецкий специалист смогла обнаружить следы приготовления пищи на керамической посуде этого периода. Предварительные исследования показали, что носители афанасьевской культуры были типичными скотоводами – они употребляли в пищу мясо крупного и мелкого рогатого скота, а также молочные продукты.

О том, какими еще пищевыми ресурсами располагали афанасьевцы, должны рассказать дальнейшие анализы.

Ранее «Толк» сообщал о том, что археологи ищут сенсацию мирового уровня на Алтае – Венеру времен палеолита.

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