Горняк22: Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Новосибирск — Камень-на-Оби

Место ДТП Фото: "АСТ-54"/"ВКонтакте"

Ночью на дороге столкнулись три автомобиля, в том числе «Жигули» — судя по фото с места происшествия, отечественное авто ехало с прицепом

Четыре человека получили травмы в результате автоаварии на трассе Новосибирск – Камень-на-Оби. Об этом сообщает паблик «АСТ-54».

ДТП произошло 22 августа около 02.45 на 13 км трассы.

По предварительным данным, Toyota Corolla, которая следовала в Алтайский край, столкнулась с ехавшим впереди ВАЗ-2105, вытолкнув его на встречную полосу. Здесь последний врезался в автомобиль Nissan, который затем отлетел в дерево.

Сообщается, что пострадавших доставили в больницу. Их личности и характер полученных травм уточняются.

Ранее «Толк» сообщал о том, что пострадавшая в ДТП с мотоциклом в Барнауле женщина-пешеход умерла в больнице.

ТОЛК