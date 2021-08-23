Горняк22: Путин предложил выплатить пенсионерам и военным по 10 и 15 тысяч

Владимир Путин Фото: кадр из видеотрансляции

По словам главы государства, для пожилых россиян реальная инфляция выше средней в 6,5% «из-за структуры потребления», на фоне инфляции надо предпринять и поддержку военнослужащих

Президент России Владимир Путин предложил разово выплатить российским пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим — в среднем по 15 тысяч. Об этом 22 августа сообщает «Коммерсант».

По данным издания, свою инициативу российский лидер озвучил на предвыборном съезде «Единой России».

Когда и каким образом будет осуществленная единовременная выплата – пока не известно.

Путин обратил внимание присутствующих на то, что для пожилых россиян реальная инфляция выше средней в 6,5% «из-за структуры потребления». Он также отметил, что на фоне инфляции «не должна быть снивелирована» поддержка денежного довольствия военнослужащих.

Ранее стало известно о том, что родителям в России с осени повысят выплаты по больничному листу.

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