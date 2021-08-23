Горняк22: На Змеиногорском тракте Барнаула нанесут разметку из термопластика

Пробка на Змеиногорском тракте, Барнаул Фото: Александра Черданцева

Всего до конца октября на дорогах краевого центра планируют нанести порядка 13 тысяч кв. метров дорожной разметки из термопластичных материалов.

На оживленном Змеиногорском тракте Барнаула нанесут долговечную разметку их термопластика. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Речь идет об участке между улицами Аванесова и Горнолыжной.

По такой же технологии дорогу разметят на улице Малахова и основных нерегулируемых пешеходных переходах.

Ожидается, что покрытие продержится на дорожном полотне вплоть до лета 2022 года.

Ранее стало известно, что мэрия города определила нового подрядчика на разметку дорог после разрыва с прежним.

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