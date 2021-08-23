Горняк22: На Алтае в конце августа неожиданно зацвели яблони

Яблоня. Цветы. Тепло Фото: Mylene2401 с сайта Pixabay

Это уже третий подобный случай за сезон. В комментариях люди шутят, что такими темпами в Сибири скоро будут выращивать бананы

В Алтайском крае в конце августа заметили цветение яблонь. Видео необычного для этого времени года явления сделал садовод в Бийске.

«21 августа. Яблоня зацвела. Вот что значит глобальное потепление», – говорит за кадром мужчина.

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В комментариях пользователи подтвердили, что заметили подобное на своих участках.

«И черемуха тоже»,

«У меня Заветная цветет тоже. На дереве и яблоки и цветы»,

«У нас 3 недели назад черемуха цвела при черных ягодах)», – пишут они.

Жители региона шутят, что такими темпами в Сибири скоро будут выращивать бананы.

Это уже третий за сезон случай цветения растений в регионе. В конце июля в Барнауле местами во второй раз зацвели яблони-дички.

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