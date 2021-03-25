Горняк22: Алтайские полицейские напомнили о правилах безопасности в Интернет-пространстве

В 2020 году в Алтайском крае в отношении детей было совершено 240 противоправных деяний с использованием IT-технологий. Из них — 31 мошенничество, 34 кражи и 10 вымогательств. А также 11 преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации.

Сотрудники подразделений полиции регулярно проводят встречи со школьниками, где рассказывают о противоправных деяниях, а также об ответственности.

ГУ МВД России по Алтайскому краю призывает несовершеннолетних и их родителей соблюдать правила безопасности.

Так, никогда нельзя рассказывать о себе незнакомым людям в Интернете: называть адрес и номер телефона, а также сообщать информацию о родителях.

Нельзя отвечать на сообщения от незнакомцев в Интернете. Если они предлагает встретиться или пишут оскорбительные сообщения – необходимо об этом рассказать родителям.

Ни в коем случае нельзя открывай ссылки, полученные в смс-сообщениях, которые могут привести на зараженные ресурсы.

В случае совершения противоправного деяния необходимо незамедлительно сообщать об этом в полицию. В ГУ МВД России по Алтайскому краю действует «телефон доверия»: 8 (3852) 63–03–15 (круглосуточно), сообщает пресс-служба ведомства.

Алтайская правда