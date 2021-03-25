Горняк22: Славгородцы примут участие в онлайн–голосовании за объекты благоустройства

Славгород стал еще одним из городов Алтайского края, за благоустройство которого можно будет проголосовать онлайн. Сделать свой выбор горожане смогут с 26 апреля по 30 мая.

На специально разработанной онлайн-платформе славгородцы получат возможность проголосовать за один из четырех объектов. Территория, победившая в голосовании, будет благоустроена в 2022 году.

На выбор жителей Славгорода представлено четыре территории. Это аллея Победы на ул. Суворова, городской парк культуры и отдыха, Центральная аллея по ул. Комсомольской и привокзальная площадь.

В прошлом году в Славгороде уже начали благоустраивать Центральную аллею и городской парк. Помимо установки освещения, замене тротуаров и монтаже малых архитектурных форм, в местном парке построят скейт-площадку.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Алтайском крае уже обновлено 1218 объектов, в том числе 150 общественных территорий. Для каждого разрабатывался индивидуальный проект, одно из главных требований которого — многофункциональность.

Новости Славгорода

Алтайская правда