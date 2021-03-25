Горняк22: Кастинг «Мисс Офис-2021» пройдет в Барнауле

В Барнауле 9 апреля состоится кастинг Международного конкурса красоты «Мисс Офис-2021». На него приглашают офисных сотрудниц местных компаний. Главный приз конкурса – 2 млн рублей.

Участвовать могут девушки в возрасте от 20 до 35 лет. Семейное положение и наличие детей не имеют значения. В прошлые годы в конкурсе участвовали представительницы «Газпрома», «Сбербанка», «Билайна», «РЖД» и других крупных компаний.

Чтобы попасть на кастинг в Барнауле, надо заполнить анкету на официальном сайте конкурса до 12:00 8 апреля. Оценивать будут не только красоту участниц, но и деловые качества, сообразительность, умение презентовать себя и свою организацию.

По итогам всех кастингов будут отобраны 100 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в полуфинал. На финальное шоу в Москву попадут 30 девушек. Из них жюри выберет победительницу. Она удостоится звания «Мисс офис-2021», получит шикарную корону, станет лицом рекламной кампании «Комус» – это генеральный спонсор и учредитель конкурса.

Помимо главного приза, разыграют путешествия, новые гаджеты Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы.

Барнаул

Алтайская правда