Горняк22: Народные приметы на 25 марта: что можно и нельзя делать в Феофанов день

25 марта в народном календаре – Феофанов день, Григорий Двоеслов, Симеон. Также еще его называют Феофан – проломи наст, поскольку к этому времени сходит снежный покров с земли. Православная церковь же чтит память преподобных Симеона и Феофана, а также святителя Григория Двоеслова.

На рассвете в этот день в старину было принято выходить на улицу и встречать весну. Верили, что на Феофана туман «съедает» снег и обещает хороший урожай льна, овса и конопли. Чтобы примета сбылась, люди угощали птиц конопляными и льняными семенами.

Особое внимание уделялось лошадям — первым помощникам крестьян. Если на Феофана животное заболеет, то будет плохо себя чувствовать все лето. Для защиты от болезней и сглаза коней поили водой, в которую опускали серебряную монету или кольцо.

В этот день внимательно следили за поведением лошадей. Если животное трясет головой и закидывает ее — к ненастью, если фыркает в дороге — к радостной встрече.

Не нужно громко разговаривать, нельзя ругаться. Иначе весь год будет несчастным. Также нельзя сидеть без дела, иначе нищим можно стать.

Алтайская правда