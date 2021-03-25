Горняк22: Год назад Путин впервые обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Ровно год назад — вечером 25 марта 2020 года — президент России Владимир Путин обратился со срочным обращением к населению страны из-за ситуации по коронавирусной инфекцией. Тогда никто не знал, каких масштабов достигнет пандемия. Как кардинально изменится наша жизнь, в которую войдут такие понятия как ковид, самоизоляция и т.д.

Словам лидера государства внимали в тот вечер миллионы россиян. И хотя обстановка в стране по коронавирусу оставалась тогда более или менее благополучной, тревога уже чувствовалась в воздухе. Люди очень боялись. Особенно пугали тревожные вести из Италии и Испании, где болезнь буквально косила людей. Кто не видел пугающие кадры из реанимаций?! А слухи в соцсетях и передаваемые друг другу лично? Якобы болеют тысячи, даже есть смерти. От нас все скрывают!..

А ведь тогда было выявлено всего 658 случаев новой болезни в 55 регионах. Сейчас же превысило 4,4 миллиона, и умерло более 95 тысяч наших сограждан. Многие или сами столкнулись с этой инфекцией, либо болели их близкие. Но тогда все еще только начиналось, а неизвестное всегда страшит больше.

Жители РФ сначала ушли на каникулы с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля с сохранением заработной платы, за исключением служб жизнеобеспечения. Работали и мы, представители СМИ, чтобы рассказывать нашим читателям о ситуации. Ни одного выпуска не пропустила «Алтайская правда», даже когда наши сотрудники сами заболели.

Нерабочие недели затянулись, вместо одной были все еще и еще. И лишь с 12 мая завершился нерабочий период в России.

Но главам регионов дали полномочия продлевать режим самоизоляции. И были введены жесткие ограничения, которые снимали в три этапа. А для жителей Алтайского края старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболевания, эти ограничения прекратили работать только с 21 марта 2021 года.

Год был непростым. Многое изменилось в нашей стране и мире. И хотя активно ведется вакцинация от коронавируса, окончательно болезнь не отступила. Мы все еще продолжаем жить в условиях пандемии. И так хочется надеяться, что третьей волны в нашей стране и регионе все же не будет.

А пока нам только остается носить маски, соблюдать социальную дистанцию и придерживаться противоэпидемических рекомендаций.

Будьте здоровы!

Алтайская правда