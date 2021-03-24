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Общество

Горняк22: В Барнауле изменят схему движения автобусного маршрута № 6

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

С 25 марта в Барнауле будет ходить по новой схеме движения автобусный маршрут № 6. Правда пока трасса следования будет изменена временно.

Как пояснили в пресс-центре мэрии, новшество апробируют в тестовом режиме. Посмотрят, насколько оно окажется востребованным и необходимым для пассажиров. После этого и будут принимать окончательное решение.

Напомним, автобус №6 соединяет улицу Солнечная Поляна и Элеватор. Маршрут продлят: теперь трасса включит далее улицы Взлетная, Сергея Ускова и Балтийская.

Барнаул 

Алтайская правда

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