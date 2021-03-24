Горняк22: Ремонт барнаульских дорог холодным асфальтом ведется круглосуточно

23 марта «Автодорстрой» начал ремонт участка улицы Власихинской в границах улиц Попова и Ускова в Барнауле. Работы будут осуществляться с применением холодного асфальта. Ночью работы продлятся на Павловском тракте.

Текущий ремонт с применением холодного асфальта в краевом центре начался еще в конце февраля. Работы велись на проблемных местах на Павловском тракте. Всего здесь необходимо отремонтировать двадцать шесть участков, сообщает пресс-служба городской мэрии.

В 2021 году этим методом в Барнауле отремонтируют 180 кв. м дорожного полотна на сумму около 550 тыс. рублей. На сегодняшний день уже выполнена треть работ.

В первую очередь приводят в порядок наиболее важные участки дорожно-транспортной сети. Такой ремонт позволяет предотвратить дальнейшее разрушение дороги и аварийные ситуации. Технология позволяет производить реконструкцию при минусовых значениях. Этот материал содержит битумы, вязкость которых повышается при низкой температуре.

Холодный асфальт производит на собственном асфальтобетонном заводе МБУ «Автодорстрой». Предприятие заготовило 36 тонн материала.

К ремонту с использованием горячего асфальтобетона дорожники приступят, когда высохнет дорога и среднесуточная температура поднимется выше 5 градусов.

Барнаул

Алтайская правда