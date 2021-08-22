Горняк22: Девушка выпала с 23 этажа высотки в центре Барнаула

Место происшествия Фото: "Барнаул22"/"ВКонтакте"

Инцидент произошел рано утром во дворе жилого дома за «Сити-центром». От полученных травм пострадавшая умерла на месте происшествия

Девушка погибла при падении из окна высотки в центральной части Барнаула. Кадры с места происшествия публикует сообщество «Барнаул 22» соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел рано утром 21 августа по адресу: улица Пролетарская, 165.

Сообщается, что горожанка выпала с 23 этажа, от полученных травм скончалась на месте. Другие обстоятельства случившегося не известны.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже.

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