Горняк22: 60 кг насвая изъяли в аэропорту Барнаула с начала года
Багаж Фото: pixabay.com
Совершеннолетний граждане для личного пользования могут провезти без декларирования не более 250 граммов сигарет, сигар или табака
Алтайская таможня с начала 2021 года изъяла в аэропорту Барнаула 64 кг насвая, который пытались ввести без таможенного декларирования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что во всех случаях табачную смесь находили в багаже и ручной клади пассажиров, прибывших в РФ из Таджикистана. Всего зарегистрировали 72 таких эпизода.
Возбуждены административные дела, насвай изъяли и уничтожили.
Ранее «Толк» сообщал о том, что 6,5 тонны белого нефрита на 400 млн задержали на границе Алтайского края.