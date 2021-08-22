Горняк22: 270 человек заразились COVID-19 в Алтайском крае за сутки, 24 умерли
Скорая помощь. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае превысило 67,8 тысяч человек, умерло 4,4 тысяч, еще свыше 51,8 выздоровели
270 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алтайском крае за прошедшие сутки. Об этом 21 августа сообщает оперштаб региона.
За это время умерли 24 пациента, от COVID-19 – 21. Выздоровели 153 человека.
Больше всего новых случаев инфекции зарегистрировали в:
Барнауле – 75, Бийске – 24, Заринске – 13, Алейске – 8, Камне-на-Оби, Рубцовске, Славгороде, Локтевском районе – по 7, Новоалтайске, Благовещенском, Калманском, Угловском районах – по 6, Кулундинском, Рубцовском, Солонешенском районах – по 5
В госпиталях
на лечении – 3083 человека
тяжелобольных – 797 (+11)
подключено к аппаратам ИВЛ – 216 (+18)
резервных коек – 1497
Статистика по коронавирусу
С начала пандемии в крае общее число заболевших коронавирусной составило 67 852 человека, выздоровело всего 51 882 человека, умерло 4 458 человек.
Ранее «Толк» сообщал о том, что Алтайский край оказался в числе аутсайдеров в Сибири по числу привитых от COVID.