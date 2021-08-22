Горняк22: 24-летнего жителя Алтайского края обвинили в смерти друга

Кулак. Драка Фото: pixabay.com

Молодому человеку инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего

В Алтайском крае следователи предъявили обвинение 24-летнему местному жителю в смерти его друга. Об этом сообщает пресс-служба регионального управлении СКР.

Инцидент произошел 30 июля в одном из сел Топчихинского района.

Мужчины выпивали в компании знакомых, когда между ними произошла ссора – друг нелицеприятно отозвался об обвиняемом, как о ранее судимом человеке. В ходе конфликта последний жестоко избил оппонента и ушел из дома. Пострадавший умер от тяжелой травмы головы.

На время следствия обвиняемого отправили в СИЗО.

Ранее «Толк» сообщал о том, что погибшим в результате резонансной уличной драки у клуба Барнаула оказался студент-медик.

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