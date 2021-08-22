Горняк22: МакSим заявила, что не планирует концертов и новых песен

МакSим Фото: instagram.com/maksimartist

Появившиеся ранее сообщение о ее выступлении на спортивном событии она назвала ложью, призвав поклонников не верить в «этот бред»

Певица МакSим (Марина Абросимова) не планирует выходить на сцену и записывать новые треки. Об этом она сама заявила в своем Instagram.

«Никаких выступлений, новых песен и мероприятий я не планирую», – сообщила артистка.

По ее словам, сейчас она занята «исключительно своим здоровьем».

В сторис МакSим также опровергла появившуюся ранее информацию о том, что якобы приглашает поклонников на свое выступление в рамках спортивного события.

«Это фотошоп», – заявила она.

13 августа МакSим выписали из больницы, где она провела больше месяца на ИВЛ. Абросимова несколько недель находилась в коме из-за двусторонней пневмонии, врачи давали осторожные прогнозы на ее выздоровление.

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