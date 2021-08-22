Горняк22: Организатору «языковых патрулей» в Казахстане выписали штраф

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Мужчина публиковал в Сети оскорбительные ролики с конфликтами на почве того, что сотрудники магазинов и общепита не могут обслужить посетителей на госязыке

Жителю Казахстана Куату Ахметову, который снимал ролики с так называемыми «языковыми патрулями», выписали штраф на 150 тысяч тенге. Об этом сообщает ресурс Sputnik Казахстан.

Сумма эквивалента 26 тысячам рублей по текущему курсу.

По словам адвоката мужчины, на него составили административный протокол «за участие в деятельности незарегистрированной организации».

Ахметов публиковал на платформе YouTube видео с конфликтами на почве того, что его и других людей сотрудники магазинов и общепита не могут обслужить на государственном языке. Жертвами «рейдов» стали в том числе и русскоговорящие жители Казахстана. Провокационные материалы автор сопровождал оскорбительными комментариями.

МВД Казахстана заявило о проверке опубликованных Ахметовым материалов. Ему уже запретили въезд в Россию на 50 лет.

Власти двух стран между тем уже обсуждают методы противодействия бытовому национализму.

Ранее «Толк» сообщал о том, какие правила действуют по пересечению границы между Россией и Казахстаном.

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