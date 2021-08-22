Горняк22: Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа для всех знаков зодиака

Лето. Море. Купание Фото: Pixabay

Астрологи дали прогноз, какой будет последняя полноценная неделя лета с 23 по 29 августа для всех знаков зодиака. Рассказываем, что нас ждет

Овен

На неделе с 23 по 29 августа могут возникнуть проблемы с деньгами или незапланированные расходы. Астрологи советуют устроить небольшой праздник с теплой атмосферой. Любовные отношения имеют все шансы выйти из рутины.

Телец

Астрологи считают, что Тельцы могут испытать удачу в различных азартных играх. Однако не нужно спускать на это слишком много денег. Неделя будет благоприятной, чтобы сделать запланированную дорогостоящую покупку. В личной жизни стоит избегать ссор и ревности.

Близнецы

Астрологи предупреждают о возможных трудностях в отношениях с родственниками, а также расходах, связанных с документацией. Могут всплыть в памяти сильные, эмоциональные воспоминания.

Рак

Представителям знака неделя с 23 по 29 августа может показаться скучной, однообразной. Это будет хорошее время для отдыха. Можно использовать неделю, чтобы оправиться от стресса. Возможны поездки и путешествия.

Лев

Ветер. Лето Фото: pixabay.com

Львам придется принять трудное решение, от которого будет зависеть развитие событие в семье или работе. На неделе с 23 по 29 августа появится возможность установить новые профессиональные или деловые контакты. Возможно, представителей знака пригласят поучаствовать в культурном мероприятии.

Дева

Астрологи рекомендуют обратить внимание на невыполненные обещания. Неделя может стать очень интересной. Это граница между важными событиями и решениями. Важно поддерживать свою психическую и эмоциональную устойчивость.

Весы

Появятся новые возможности, чтобы достичь успеха. События жизни заставят принять важное событие. На неделе с 23 по 29 августа в жизни особую роль играют ваши родственники. Это будет благоприятная неделя для поиска разумного и практичного решения неприятной ситуации в личной жизни.

Скорпион

На неделе появится шанс обогатиться, получить дополнительный доход. Если грамотно распределить время и ресурсы, можно будет добиться многого. Могут возникнуть технические трудности на работе. Стоит быть осторожнее с дорогими покупками.

Стрелец

Любовь. Велосипед. Роман. Лето Фото: Karen Warfel с сайта Pixabay

На неделе Стрельцов ждут неожиданные события, связанные с родственниками-мужчинами. Возможны интересные беседы или встречи с друзьями, соседями, коллегами. Стоить быть готовыми к сюрпризам, связанным с финансами.

Козерог

Представители знака испытают стресс, связанный с переездом или поездкой. В течение недели с 23 по 29 августа появится возможность реализовать свои планы и ожидания в отношении дома, в котором Козероги живут.

Водолей

Астрологи прогнозируют важное событие, связанно с женщиной, пишет stootvet.ru. Возможны смена места работы или должности. Некоторые представители знака могут уехать в командировку за границу. Есть риск появления сложностей в отношении с братьями и сестрами.

Рыбы

На этой неделе терпение Рыб будут проверять на прочность излишним вниманием и контролем. Появится возможность найти подработку или шанс на профессиональное развитие. Вероятны короткие любовные романы. Неделя с 23 по 29 августа будет важна для укрепления семейных и профессиональных отношений.

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