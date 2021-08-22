Горняк22: «Праздник патриотов»: Томенко поздравил Алтайский край с Днем флага
Виктор Томенко Фото: Анна Меньшикова
День Государственного флага РФ установили в 1994 году — он ежегодно отмечается 22 августа. Знаменитому триколору уже больше 300 лет
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем государственного флага РФ. Обращение появились в его соцсетях.
«Это праздник каждого патриота, всех, кому дороги национальные ценности, кто уважает историю России и радуется ее новым достижениям», – заявил он.
Томенко напомнил, что поднятие флага сопровождает самые важные события в стране и «наполняет каждого чувством гордости и любви к Родине».
День флага традиционно отмечается в России 22 августа. Ранее стало известно, что в Барнауле в этот день не будет массовых мероприятий.