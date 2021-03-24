Горняк22: Что осложнит паводок-2021 в Алтайском крае

Почва в Алтайском крае с осени сильно пропиталась влагой и замерзла, а в горах в этом году выпало много снега. Факторы, влияющие на прохождение весеннего половодья назвал начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер на пресс-конференции в ТАСС 23 марта.

Увлажнение почвы

Дождей осенью было много. На большей части бассейна верхней Оби почва пропиталась водой местами оптимально, местами избыточно. По Западной Сибири осеннее увлажнение земли составило от 95% до 133%. Наполненный влагой покров будет хуже принимать талую воду. Склоновые стоки увеличатся, а русла рек наполнятся сильнее.

Промерзание земли

По данным на 20 марта, в Западной Сибири почва застыла на глубину от 56 до 110 см. На юге и юго-западе – 120-169 см, локально до 200 см и более. В среднем это около нормы.

Количество снега

Запасы воды в снежном покрове составляют 112-156%. Наибольшие показатели зафиксированы в бассейне реки Алей – 173-180%. В горах Республики Алтай на высотах 1-1,5 тыс. метров запас воды в снеге составляет 62 мм, то есть 120% от нормы. На высотах 1,5-2 тыс. м – 195 мм, или 130% от месячной нормы. По словам Люцигера, это весьма значительный запас, если сравнивать с другими годами.

Температура

Начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления Анна Лапчик сообщила, что в марте, по прогнозу, температура будет выше нормы на 2-4 градуса, на Алтае – на 1 градус. Долгосрочный прогноз на апрель, май и июнь синоптики пока не дают, так как его точность всегда низкая. В декабре-январе по западной Сибири температура была ниже многолетних значений.

Прогноз погоды

Алтайская правда