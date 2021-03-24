Горняк22: В Алтайском крае началась активная подготовка к празднованию 76-й годовщины Победы

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В правительстве Алтайского края состоялось заседание организационного комитета «Победа». Посвященное празднованию 9 Мая мероприятие провел губернатор Виктор Томенко.

В начале встречи речь шла о годе 2020-м. Об итогах реализации мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы, и перспективах реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» рассказал на заседании министр образования и науки Максим Костенко.

– Важно отметить, что реализация всего спектра запланированных мероприятий, и даже дополнительных, которые возникают в связи с изменением жизнедеятельности наших учреждений, показывает необходимость широкого партнерства образовательных организаций с общественными организациями, – сказал Костенко.

Именно идея партнерства с общественными организациями стала одним из трех основных направлений уже утвержденного проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». Два других также не могут не приветствоваться всей общественностью – это возвращение воспитательной функции в образовательные организации и вовлечение граждан молодого возраста в социально активную деятельность, в том числе волонтерскую.

Министр социальной защиты края Наталья Оськина сообщила, как идет подготовка к мероприятиям, в которых предусмотрено участие ветеранов и приравненных к ним категорий граждан. Возглавляемое ею ведомство тесно взаимодействует с ветеранскими общественными организациями.

Уже начато изготовление поздравительных открыток для ветеранов Великой Отечественной войны, формирование подарков. Ветеранам будут вручаться продуктовые наборы от алтайских производителей – на их закупку выделено более 3 млн рублей из краевого бюджета. Встречи с ветеранами на дому, в учреждениях соцзащиты пройдут с участием представителей администрации 5–9 мая. Напомнила Оськина и о замечательном прошлом опыте: личные поздравления от сотрудников администрации очень благодарно воспринимались главными героями праздника.

Ветеранов края представители министерства и муниципальных властей поздравляют также с юбилейным днем рождения. Более 5 млн рублей выделено на это из краевого бюджета.

– Мы продолжаем обеспечивать ветеранов жильем, – отметила Оськина. – Сегодня на учете стоит один инвалид войны и девять вдов умерших участников Великой Отечественной. Ждем поступления средств в регион и до майских праздников обеспечим нуждающихся жильем.

Министр культуры региона Елена Безрукова рассказала, что с 4 по 7 мая традиционно пройдут праздничные концерты и спектакли на площадках филармонии, концертного зала «Сибирь», в Молодёжном театре Алтая. Будут работать также тематические выставки в музеях и библиотеках края. Если позволит эпидемиологическая ситуация, то в этом году состоятся парад и шествие «Бессмертного полка».

Важно

Когда на заседании оргкомитета речь зашла о вдовах участников войны – а многие из них девчонками ковали победу в тылу, – министр соцзащиты не смогла сдержать эмоций. Этих героических женщин в нашем крае было порядка шести тысяч, но за последний год число их катастрофически уменьшилось. «Я удивилась, когда подали списки, не могла поверить – их стало три тысячи! – воскликнула Наталья Оськина. – Число уменьшилось в два раза…»

Председатель краевого отделения Союза женщин России, председатель Общественной женской палаты при губернаторе Надежда Ремнёва напомнила собравшимся о том, что совместно с «Алтайской правдой» в крае проходит народный сбор средств на установку памятника вдовам участников войны. Номер счета: карта Сбербанка 2202 2026 8808 9618.

Алтайская правда