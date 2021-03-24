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Общество

Горняк22: Волонтеры оказали помощь более 35 тыс. жителей Алтайского края

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Прошел год, как открылись первые волонтерские центры в России. Добровольцы планируют продолжить помогать людям, даже когда коронавирус отступит окончательно.

О масштабной работе волонтерского центра «Единой России» в Алтайском крае рассказала координатор «Волонтеров-медиков» в регионе Анна Ведлер. По ее словам центр объединил свыше двух тысяч студентов-медиков. Ребята оказывают консультации, доставляют продукты питания и лекарства пожилым и маломобильным гражданам, сообщает региональное отделение партии «Единая Россия».

В период пандемии более 1,5 тысяч студентов трудоустроились в ковидные госпитали. Добровольцы продолжают оказывать помощь в медучреждениях, а автоволонтеры по-прежнему доставляют участковых врачей на вызовы. В общей сложности была оказана помощь более 35 тыс. жителей региона.

Сегодня волонтеры начинают пробовать свои силы и в политике. Президент Владимир Путин призвал добровольцев участвовать в выборах. По его словам, это положительно скажется на развитии страны, потому что движения объединяют людей разных взглядов.

Алтайская правда

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