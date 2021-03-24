Горняк22: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел личный прием граждан

Глава региона провел личный прием граждан по поручению президента России. Виктор Томенко встретился с представителем общественности поселка Южного и жителем Завьяловского района.

К губернатору региона Виктору Томенко обратилась представитель общественности барнаульского поселка Южного Наталья Соболева. Она попросила оказать помощь в благоустройстве территории возле двух жилых домов на улице Дзержинского.

Как рассказала Наталья Соболева, в 2020 году на общественном голосовании жители поселка выиграли право на благоустройство зеленой аллеи. До этого все основные дороги в поселке привели в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги». Женщина попросила благоустроить два двора на улице Дзержинского и проконтролировать выполнение работ в них по программе «Комфортная городская среда», сообщает пресс-служба губернатора.

Виктор Томенко заверил, что даст поручение главе города и краевому Минстрою, чтобы они проконтролировали решения по поселку Южному.

Житель Завьяловского района Алексей Горбик обратился с просьбой организовать ремонт дороги Родино — Завьялово. По ней ежедневно едут на работу сотрудники КХ «Алтай», где работает более 170 человек.

Как отметил Виктор Томенко, сеть региональных дорог самая большая в России, поэтому дороги находятся не совсем в нормативном состоянии. Они ремонтируются по нацпроекту, и сегодня стоит задача: к 2024 году привести в порядок более половины всех дорог.

Глава региона заверил, что даст поручение Министерству транспорта, чтобы занялись этим вопросом.

Алтайская правда