Горняк22: В 2020 году аварийность электросетевого комплекса Алтайского края снизилась почти на 30%

Губернатор Виктор Томенко провел рабочую встречу с директором филиала компании «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» Николаем Пантелеевым. Участники обсудили прохождение осенне-зимнего периода, который завершается 31 марта.

Он характеризуется отсутствием крупных аварий. По словам Николая Пантелеева, аварийность в сетях филиала снизилась по сравнению с прошлым годом на 29,5%. Удалось на 27% снизить и длительность перерыва на одно технологическое нарушение, и сейчас он составляет 1,17 часа.

В свою очередь Виктор Томенко подчеркнул, что этот показатель из года в год улучшается, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Сегодня компания готовится к прохождению паводка. Установлены основные места, где чаще всего происходили подтопления энергообъектов. Таких объектов 192, и они расположены в Смоленском, Петропавловском, Солонешенском, Рубцовском и Чарышском районах. Сегодня сформированы аварийно-восстановительные бригады, создан аварийный запас для устранения возможных нарушений, подготовлена высокопроходимая спецтехника. В случае необходимости готовы к работе 23 передвижных дизельгенераторных установок и 4 стационарные.

«К прохождению паводковой ситуации филиал компании «Россети Сибирь» готов. Более того, с января-февраля мы начали подготовку к следующем осенне-зимнему периоду. Только ремонтная программа филиала составит 535 миллионов рублей», — резюмировал директор филиала.

Алтайская правда