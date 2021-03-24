Горняк22: Необычный метод обучения детей с нарушением слуха используют в Барнауле

Дети с нарушениями слуха в специализированных школах Барнаула, Рубцовска и Новоалтайска осваивают необычный способ социализации. Они рисуют комиксы и познают мир.

С помощью видеосвязи с детьми и их родителями связываются преподаватели мастер-классов «Лавки добра» вместе с сурдопереводчиком, чтобы провести занятие и создать комиксы об ответственности и доброте. Занятия по проекту онлайн-студии «Другие мы» автономной социально ориентированной некоммерческой организации «Лавка добра» проходят как на базе школ, так и дистанционно.

Проект получил поддержку губернатора края. Интересно, что при всей своей простоте сделать комикс – непростая задача, требующая творческих и интеллектуальных усилий. О том, чему способствует их создание, рассказала руководитель проекта Инна Алексеева.

«Создание комиксов в работе творческой онлайн-студии способствует развитию мыслительной деятельности у тотально глухих и слабослышащих детей. В силу особенностей психофизиологического развития им легче воспринимать не текст, а изображение, образы. Комиксы как раз сочетают в себе всё это: здесь есть картинка, слово и динамика. Рисунок, или образ, играет ведущую роль, он четко прорисован, не отягощен деталями, что для ребенка очень важно».

Двигаясь от кадра к кадру, ребенок следит за развитием истории и судьбой персонажей. Творческое воображение детей с нарушениями слуха выполняет важную функцию – создает новые образы, обогащает опыт неслышащего, расширяет границы познаваемого мира, его общий кругозор», – добавила Инна.

А еще комикс может стать иллюстрацией важной темы, объяснить и решить любую проблему, которая волнует ребенка. Они рисуют свои страхи, а потом, осмысливая их, учатся преодолевать.

«Дети увлекаются созданием историй и вкладывают туда все свои мысли, а для родителей таким образом появляется еще один путь к пониманию потребностей, проблем и невысказанных вопросов ребенка», – делится Инна.

Ирина СЕРОВА.

Барнаул

Алтайская правда