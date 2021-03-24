Горняк22: Современные учебные мастерские появились в Рубцовском техникуме

Студенты Рубцовского техникума получили современные учебные мастерские по компетенциям «Поварское дело» и «Электромонтаж».

Практические умения

Эти две лаборатории вызывают гордость у преподавателей и мастеров учебного заведения, а студентам не терпится поработать на передовом оборудовании. Интерес не праздный: вскоре ребятам предстоят квалификационные экзамены. Поварам-кондитерам уже в этом учебном году, электрикам – в следующем, а к 2024 году согласно нацпроекту «Образование» все выпускники должны сдавать экзамен в хорошо подготовленных лабораториях.

– Ребята должны не просто написать дипломную работу и защитить ее, а руками показать, чему они научились за три-четыре года, – поясняет директор техникума Александр Карпенко.

Это повышает конкурентоспособность молодых специалистов, поскольку они сразу, без «переучивания», смогут приступить к работе. К тому же помимо диплома им выдадут WorldSkills-паспорт, который поможет в дальнейшем трудоустройстве. Этот документ особенно ценится в крупных городах.

С пылу с жару

На ремонт помещений и приобретение 160 единиц оборудования затрачено 6,7 млн рублей из краевого бюджета и 1 млн внебюджетных средств. Например, только один конвектомат для поварского дела стоит около 400 тысяч рублей, а их в лаборатории пять!

– Это современное оборудование заменило традиционные печи и жарочные шкафы, так как в одном аппарате сочетание пара и конвекции, можно задать любой режим работы. Индукционные плиты способствуют быстрому приготовлению пищи благодаря особой системе нагрева рабочей поверхности, – рассказывает мастер производственного обучения Вера Брекис. – При работе с таким оборудованием и инвентарем обучающиеся приобретут необходимый опыт.

Второкурсник Евгений Тарасов в теории уже знает, как работает эта техника, дело за практикой. А там и до участия в профессиональных конкурсах недалеко.

Гостям, посетившим лабораторию, преподаватель Анастасия Ропперт показала мастер-класс, который был посвящен декору из изомальта для украшения кондитерских изделий.

Энергия молодых

У электротехников в новой лаборатории семь рабочих мест, каждое оснащено верстаком, подачей напряжения 380 и 220В, современными инструментами и материалами.

Студент Илья Комаров получает специальность «электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Считает, что для парня это важная профессия, которая поможет и в быту. А еще молодой человек участвовал в чемпионате WorldSkill и стал вторым в крае.

Александр Мельников занимается программированием управляемого реле, его подключением и сейчас проверяет, как все это функционирует. Он считает, что в энергетике нужно работать не только руками, но и головой:

– Сейчас все компьютеризировано и автоматизировано. Надо знать, как это действует, уметь программировать.

Равные возможности

Лаборатории также нужны для подготовки к конкурсам профмастерства и внедрения дополнительных образовательных программ.

– Сейчас все мастерские в стране, которые строятся в учреждениях СПО, имеют аналогичное оборудование. Это делается для того, чтобы ребята привыкали к единообразию, к современным технологиям, – говорит замдиректора по учебно-производственной работе Денис Белоусов.

Мастерские рассчитаны не только на студентов аграрно-промышленного техникума. На их базе будет проходить профессиональная переподготовка кадров, необходимых для предприятий города и Рубцовского округа. Помимо этого, продолжится реализация федеральных проектов «Билет в будущее» – ранняя профессиональная ориентация школьников и «Навыки мудрых» для людей в возрасте 50+.

В планах построить еще две лаборатории: по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и по столярному делу. Оборудование частично уже закуплено.

Государственная политика

В онлайн-режиме виновников торжества поздравила заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына.

– Создание мастерских – это выполнение государственной политики в системе образования нашей страны, – подчеркнула она. – «Молодые профессионалы» – целое движение, направленное на качественную подготовку специалистов.

Она заверила, что министерство готово корректировать учебные планы, открывать новые специальности, для того чтобы выстроить эффективную подготовку востребованных кадров для конкретных предприятий региона.

Новости Рубцовска

Алтайская правда