Горняк22: Лавров предложил отказаться от расчетов в долларах

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение, что от международных расчетов в долларах пора отказаться. Об этом он заявил в интервью китайским СМИ, текст которого опубликован на сайте министерства.

«Нам нужно снижать санкционные риски путём укрепления своей технологической самостоятельности, путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», – указал министр, добавив, что необходимо также отказываться от подконтрольных Западу платёжных систем.

Сергей Лавров отметил, что инициативы, направленные против санкций, стоит поддерживать. Он привел в пример Венесуэлу, предложившую ООН сформировать целую коалицию против односторонних принудительных мер. Глава российского МИД добавил, что эта коалиция должна стать максимально широкой.

Министр также заметил, что санкции стали основным инструментом политики США и Запада в целом. По его мнению, применять классическую дипломатию они, по большому счету, разучились.

Фото: пресс-служба МИД РФ

Алтайская правда