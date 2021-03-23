Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Более 350 врачей со всего мира считают, что COVID-19 может вызвать диабет 1-го и 2-го типа и даже новую его разновидность из-за нарушения метаболизма сахара. Обзор восьми исследований из разных стран показал, что болезнь выявили у 14,4% из 3711 госпитализированных.

Сахарный диабет – это группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы и развивающихся из-за абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина. В результате начинается стойкое увеличение содержания глюкозы в крови и развивается сахарный диабет. Заболевание это хроническое, неизлечимое, сопровождается нарушением всех видов обмена веществ.

Основные признаки сахарного диабета:

Потеря жидкости (полиурия);

Неутолимая жажда (полидипсия);

Повышенное выделение мочи и наличие в ней ацетона;

Повышенный уровень содержания сахара в крови;

Постоянный неутолимый голод.

Какой бывает диабет?

с абсолютной инсулиновой недостаточностью (1-й тип);

с относительной инсулиновой недостаточностью (2-й тип).

Алтайская правда