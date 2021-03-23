Горняк22: Алтайские дорожники чистят трассы и готовятся к паводку

Свыше тысячи единиц техники могут задействовать для проведения противопаводковых мероприятий на автодорогах Алтайского края. Дорожники уже приступили к очистке конструктивных элементов, а также чернению и нарезке льда у опор мостов.

Осуществляются выездные проверки во все районы. Специалисты оценивают обстановку, качество и сроки выполняемых работ.

Понтоны готовы обеспечить проезд в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. К периоду активного таяния снега в начале апреля все подготовительные мероприятия будут завершены, заверили в Упрдор «Алтай».

Всего дорожникам предстоит очистить от снега и льда 15 783 километров дорог, более 7 тысяч водопропускных труб и более 19 тысяч погонных метров водоотводных сооружений.

Алтайская правда