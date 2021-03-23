Горняк22: Беспилотники следят за порядком на трассах Алтайского края

Беспилотные самолеты следят за соблюдением Правил дорожного движения на трассах Алтайского края. Накануне сотрудники Госавтоинспекции вместе специалисты авиационного подразделения Росгвардии вели мониторинг на дороге А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан». За один день на участке в Калманском районе было выявлено три факта нарушения Правил дорожного движения.

Беспилотный летательный аппарат вылетает на оживленные трассы. Причем выбирает время, когда на дороге наиболее плотный поток машин. Фиксирует такие нарушения как обгон, в местах, где он запрещен, и выезд на полосу встречного движения. Скрыться от «всевидящего ока» очень сложно – способен работать на высоте от 100 до 3500 метров, достигая скорости свыше 100 км/ч.

Управляется со специального пункта, который расположен в месте несения службы наряда дорожно-патрульной службы. При обнаружении административного правонарушения беспилотник фиксирует регистрационные знаки автомобиля, за рулем которого находится водитель-нарушитель.

Информация с пульта управления передается экипажу дорожно-патрульной службы, находящемуся на маршруте патрулирования. Сотрудники ДПС останавливают водителя-нарушителя. Водителю показывают видеозапись с допущенным нарушением ПДД. Затем составляются материалы по делу об административном правонарушении.

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю

Калманский район

Алтайская правда