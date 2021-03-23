ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Беспилотники следят за порядком на трассах Алтайского края

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Беспилотные самолеты следят за соблюдением Правил дорожного движения на трассах Алтайского края. Накануне сотрудники Госавтоинспекции вместе специалисты авиационного подразделения Росгвардии вели мониторинг на дороге А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан». За один день на участке в Калманском районе было выявлено три факта нарушения Правил дорожного движения.

Беспилотный летательный аппарат вылетает на оживленные трассы. Причем выбирает время, когда на дороге наиболее плотный поток машин. Фиксирует такие нарушения как обгон, в местах, где он запрещен, и выезд на полосу встречного движения. Скрыться от «всевидящего ока» очень сложно – способен работать на высоте от 100 до 3500 метров, достигая скорости свыше 100 км/ч.

Управляется со специального пункта, который расположен в месте несения службы наряда дорожно-патрульной службы. При обнаружении административного правонарушения беспилотник фиксирует регистрационные знаки автомобиля, за рулем которого находится водитель-нарушитель.

Информация с пульта управления передается экипажу дорожно-патрульной службы, находящемуся на маршруте патрулирования. Сотрудники ДПС останавливают водителя-нарушителя. Водителю показывают видеозапись с допущенным нарушением ПДД. Затем составляются материалы по делу об административном правонарушении.

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю

Калманский район 

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Лавров предложил отказаться от расчетов в долларах

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Лавров предложил отказаться от расчетов в долларах

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Алтайские дорожники чистят трассы и готовятся к паводку

Мар 23, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar