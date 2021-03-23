ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: ФСБ выявило аферу на 10 млн рублей при модернизации Чуйского тракта

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

В Алтайском крае заключили под стражу директора подрядной организации. Ему предъявлено обвинение в крупном мошенничестве при модернизации федеральной автомобильной дороги.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону, был заключен государственный контракт с ФКУ Упрдор «Алтай» на работы по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Необходимо было устроить искусственное электроосвещение на дороге Р-256 «Чуйский тракт».

Но подрядчик приобретал и использовал материалы, не соответствующие требуемому качеству. При этом предоставил в ФКУ Упрдор «Алтай» исполнительные документы с недостоверными сведениями о качестве выполненных работ. В результате необоснованно получил свыше 10 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются иные факты незаконной деятельности и причастность других лиц.

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Лавров предложил отказаться от расчетов в долларах

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Лавров предложил отказаться от расчетов в долларах

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Алтайские дорожники чистят трассы и готовятся к паводку

Мар 23, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar