Горняк22: ФСБ выявило аферу на 10 млн рублей при модернизации Чуйского тракта

В Алтайском крае заключили под стражу директора подрядной организации. Ему предъявлено обвинение в крупном мошенничестве при модернизации федеральной автомобильной дороги.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону, был заключен государственный контракт с ФКУ Упрдор «Алтай» на работы по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Необходимо было устроить искусственное электроосвещение на дороге Р-256 «Чуйский тракт».

Но подрядчик приобретал и использовал материалы, не соответствующие требуемому качеству. При этом предоставил в ФКУ Упрдор «Алтай» исполнительные документы с недостоверными сведениями о качестве выполненных работ. В результате необоснованно получил свыше 10 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются иные факты незаконной деятельности и причастность других лиц.

Алтайская правда