Горняк22: В Барнауле без вести пропал усатый дедушка в оранжевой рубашке

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о его местонахождении, связаться с ними по телефону 8-800-700-54-52

В Барнауле без вести пропал 85-летний Юрий Зотов, сообщает ПСО «Лиза Алерт» в Алтайском крае. Известно, что 18 августа мужчина вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 160 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза зеленые. Носит усы.

Был одет в серый пиджак и оранжевую рубашку.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае женщина провела двое суток в лесу, потеряв дорогу.

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