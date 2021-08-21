Горняк22: В Барнауле построят ФОК рядом со стадионом «Лабиринт»
Стадион. Стройка Фото: пресс-центр администрации Барнаула
Разработку котлована произвели на 80%, строители устанавливают металлокаркасы под фундаменты стаканного типа с их последующим бетонированием
В Барнауле рядом со зданием стадиона «Лабиринт» (улица Юрина, 197) продолжили строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает пресс-центр администрации города. Проектом занялась компания «НовосибирскМонтажНаладка».
На эти цели выделят 146,2 млн рублей, из них 125 млн – средства из федерального бюджета.
Площадь будущего ФОКа составит 2104 квадратных метра. К концу сентября фундамент будет полностью готов. Новый спортивный объект обещают сдать в эксплуатацию в сентябре 2022 года.
Ранее в Барнауле определили площадки для строительства двух новых физкультурно-оздоровительных комплексов.