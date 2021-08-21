Горняк22: В Алтайском крае выявили случаи заболевания детей столбняком

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Столбняком могут заразиться как взрослые, так и дети. Возбудитель широко распространен в природе, а единственным способом избежать инфицирования является вакцинация

В августе 2021 года в Алтайском крае столбняк диагностировали у двоих детей, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора. Их родители отказались от вакцинации от данного заболевания.

Возбудитель столбняка широко распространен в почве. Ранее в регионе регистрировались случаи заболевания во время подрезания малины и пересадки комнатных цветов в зимний период.

Столбняком могут заразиться люди всех возрастов, не имеющие прививки против столбняка.

Основные симптомы развившегося заболевания – судороги, которые появляются при наличии раздражителей – света, шума. Как правило, заболевание сопровождается высокой температурой и обильным потоотделением.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за неделю коронавирусом заболело почти 2 тысячи человек.

ТОЛК