Горняк22: «Предложение было»: Дава честно рассказал о причинах расставания с Бузовой

Ольга Бузова и Дава Манукян Фото: www.instagram.com/dniru/

Впервые за долгое время Давид Манукян дал интервью, где предельно честно рассказал о произошедших событиях в его жизни и об отношениях с Ольгой Бузовой

На YouTube-канале Иды Галич вышло новое шоу «Есть вопросики», героем которого стал известный блогер и певец Дава (Давид Манукян). Суть шоу заключается в том, что случайные прохожие на улице задают вопросы гостю, а он должен предельно честно на них ответить.

«Раз я пришел – буду честным», – отметил певец.

Делал ли Дава предложение Бузовой

В интервью блогер признался Иде Галич, что сделал предложение Ольге Бузовой спустя три месяца отношений.

«Я сделал предложение на третий месяц. Я делал его первый раз в своей жизни. Я всегда представлял, что это будет раз и навсегда. Никто об этом не знал, но я боролся за эти отношения. Я делал все, что в моих силах», – признался Манукян.

Дава рассказал, что в предложение руки и сердца он вложил всю свою душу. Блогер всегда мечтал о том, чтобы его предложение было самым красивым, поэтому он хорошо подготовился к этому событию. Он устроил романтическую прогулку-квест по Риму, в конце которой предложил ей открыть шкатулку с помощью заранее подаренного ключа. Внутри была записка: «Выходи за меня».

«Для этого события я купил самое дорогое кольцо от «Тиффани». Я еле разговаривал и в итоге сказал какую-то ерунду», – сказал Дава.

Почему Дава и Бузова расстались

По словам Давы, после предложения он четыре месяца пытался начать подготовку к свадьбе. Уже потом понял, что это никому не нужно. Блогер признался, что эта история любви была очень красивая, а все воспоминания об Ольге Бузовой – приятные.

«Мы расстались, потому что не подошли друг другу характерами, – это нормально. Со временем в отношениях появляются моменты, которые начинают напрягать тебя или партнера. В определенный момент приходит осознание, что вам не по пути. В конце я просто понял, что нужно выдохнуть, потому что не стоит мучить ни себя, ни человека. Не хочется никого обвинять, мы просто разные люди», – поделился Дава.

Избивал ли Дава Бузову

Дава надеется, что когда-нибудь Ольга Бузова расскажет всем настоящую причину их расставания и перестанет обвинять его в том, чего он не делал. В интервью блогер опроверг слухи о том, что он когда-либо поднимал на нее руку.

«Я с трех лет занимался танцами, и у меня за это время было 15 партнерш, а также четверо серьезных отношений. Ни одна из бывших девушек не сказала, что я ее бил, кроме последней. Я думаю, что это было сказано от обиды. Если бы я ее избивал, то она не выкладывала бы каждый день столько сторис», – говорит Дава.

Блогер также назвал сумму, которую ежемесячно тратил на Ольгу Бузову. Подарки для девушки обходились ему в 5 млн рублей.

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