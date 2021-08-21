Горняк22: В Алтайском крае из-за ковида школьные линейки пройдут на свежем воздухе

1 сентября. Школьники Фото: Анна Меньшикова

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом и низкий процент привитых, новый учебный год начнется в Алтайском крае в очном режиме

Школьные линейки 1 сентября в Алтайском крае пройдут на открытом воздухе, сообщает ИА «Амител». Это связано с пандемией коронавируса.

«Все линейки пройдут на свежем воздухе по классам и параллелям», – говорится в сообщении.

Образовательный процесс также начнется с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В этом году в Барнауле за парты сядет более 85 тысяч школьников, из которых около 10 тысяч – первоклассники.

Ранее сообщалось, что половина педагогов Алтайского края привились от коронавируса.

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