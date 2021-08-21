Горняк22: Около +19 градусов и без дождей ожидается 21 августа в Алтайском крае

Август. Лето. Погода Фото: pixabay.com

Очередные выходные в регионе выдались прохладными – столбики термометров «замрут» на отметках около +20 градусов, зато осадков не ождается

Погода в Алтайском крае

Дневная температура воздуха 21 августа в регионе составит около +15…+20 градусов, местами по западу воздух прогреется до +25.

В первый выходной на этой неделе в крае преимущественно без осадков, но утром местами опустится туман.

Ветер подует северо-восточного направления со скоростью 3-8 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

Погода в Барнауле

В краевом центре в субботу до +18…+20 градусов. Осадки не ожидаются. В утренние часы – туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

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