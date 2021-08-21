Горняк22: Главред «Дождя»* прокомментировал включение канала в список иноагентов
Минюст РФ Фото: minjust.gov.ru
По данным СМИ, ресурс получил более 3,7 млн рублей от зарубежных компаний и организаций — финансирование якобы шло минимум последние пять лет
Руководство телеканала «Дождь»* намерено оспаривать решение Минюста РФ о включении его в список иноагентов. Об этом в эфире ресурса заявил главный редактор Тихон Дзядко.
«Решение будем оспаривать», – сообщил он.
Дзядко пояснил, что не знает причин такого решения, сотрудников канала никто не информировал о планах и намерениях признать его иноагентом.
«Иностранного финансирования телеканал не получает», – заявил главред.
Журналист добавил, что финансовое состояние «Дождя»*, который существует свыше 11 лет, «абсолютно открыто и общедоступно» – данные опубликованы на сайте канала.
Между тем, как рассказал РИА «Новости» источник в одном из российских ведомств, «Дождь»* получил более 3,7 млн рублей от зарубежных компаний и организаций. По его словам, зарубежное финансирование шло как минимум с 2016 года.
Ранее Министерство юстиции РФ внесло телеканал «Дождь»* в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В список также попала и зарегистрированная в Латвии Istories fonds*.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
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