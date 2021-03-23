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Горняк22: Зарплату соцработников Алтайского края увеличат дважды в 2021 году

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Зарплата работников социальных учреждений Алтайского края будет проиндексирована дважды в 2021 году. Об этом сообщила министр социальной защиты региона Наталья Оськина на аппаратном совещании краевого правительства.

Минсоцзащита получит дополнительно 198 миллионов рублей на повышение оплаты труда в подведомственных учреждениях. Всего в регионе увеличение затронет 8,5 тыс. сотрудников социальной отрасли.

«С 1 марта на 11% вырастет средняя зарплата специалистов управлений социальной защиты, центров занятости и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а с 1 октября всем работникам планируется индексация на 4,3%», — сообщила Наталья Оськина.

Как подчеркивают в пресс-службе губернатора, это позволит доукомплектовать штат сотрудников МФЦ. На них сегодня лежит огромная нагрузка в связи с передачей услуг Пенсионного фонда РФ, налоговой службы и других ведомств.

Алтайская правда

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