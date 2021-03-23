ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Власти Барнаула рассказали, сколько вывезено снега с улиц за зиму

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Администрация Барнаула озвучила общее количество вывезенного снега с дорог краевого центра за зимний сезон 2020-2021 годов. Это порядка 643 тысяч кубометров. Вывоз снега из города продолжается, отмечают в мэрии.

Кстати, в марте 2019 года сообщалось о том, что дорожники с начала зимы вывезли порядка 350 тысяч кубических метров. А вот минувшей зимой снега выпало значительно больше. Так, после новогодних праздников стало известно, что с дорог вывезли более 370 тысяч кубометров.

С 22 марта лаповые снегопогрузчики становятся на межсезонное обслуживание. Для погрузки снега по-прежнему будут использоваться фронтальные погрузчики и тракторы с ковшами.

Барнаул 

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Лавров предложил отказаться от расчетов в долларах

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Лавров предложил отказаться от расчетов в долларах

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Алтайские дорожники чистят трассы и готовятся к паводку

Мар 23, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar