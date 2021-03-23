Горняк22: Власти Барнаула рассказали, сколько вывезено снега с улиц за зиму

Администрация Барнаула озвучила общее количество вывезенного снега с дорог краевого центра за зимний сезон 2020-2021 годов. Это порядка 643 тысяч кубометров. Вывоз снега из города продолжается, отмечают в мэрии.

Кстати, в марте 2019 года сообщалось о том, что дорожники с начала зимы вывезли порядка 350 тысяч кубических метров. А вот минувшей зимой снега выпало значительно больше. Так, после новогодних праздников стало известно, что с дорог вывезли более 370 тысяч кубометров.

С 22 марта лаповые снегопогрузчики становятся на межсезонное обслуживание. Для погрузки снега по-прежнему будут использоваться фронтальные погрузчики и тракторы с ковшами.

Барнаул

Алтайская правда