Горняк22: Год коронавируса глазами его первой жертвы в Алтайском крае

Первый случай коронавируса в Алтайском крае был выявлен 29 марта 2020 года. «КП-Барнаул» пообщалась с первой жертвой нового заболевания – 39-летней Катериной.

Коронавирус был диагностирован у Катерины после возвращения из Доминиканской республики. Персональные данные женщины утекли в интернет, после чего в соцсетях развернулась настоящая ее травля. Виновного в утечке так и нашли. По мнению Катерины – и не найдут. Однако заявление она забирать не стала.

Распространявшуюся по сети информацию женщина называет бредом. В частности, она опровергает слухи о том, что ее муж, якобы, заразил беременную любовницу, а сын, который в тот момент служил в армии, будто бы ходит по городу и заражает всех подряд. Самым обидным Катерина считает тот факт, что сама же проявила инициативу и добилась тестирования на ковид.

За прошедший с тех пор год в семье Катерины переболели пневмонией ее мама и две тети. Одна из них умерла.

Алтайская правда