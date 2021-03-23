Горняк22: Пение, танцы и крики – как понять, что сибиряк счастлив

Участники опроса, проведенного Aliexpress, рассказали о том, как узнать счастливого россиянина, а также о том, что делает счастливыми сибиряков.

По результатам опроса выяснилось, что счастливого россиянина можно отличить по улыбке (так считают 59% респондентов), а также по зажигательному смеху и шуткам (33%). Часть участников опроса рассказали, что в ходе пароксизмов счастья они поют, кричат и танцуют.

60% опрошенных в Сибири отметили, что становятся счастливее от хороших покупок. Больше всего сибирякам поднимает настроение приобретение одежды, обуви и сумок (48%), гаджетов, бытовой техники и элементов «умного дома» (32%). Также жители сибирских регионов с радостью покупают аксессуары для дома (31%), предметы для хобби (23%) и книги (19%).

Меньше всего жители России склонны радоваться игровому оборудованию, домашним животным и спорттоварам.

Алтайская правда