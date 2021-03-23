Горняк22: Дорого ли держать дома экзотическое животное?

Сейчас многие люди содержат дома экзотических животных наравне с кошками и собаками. Популярными питомцами считаются как насекомые, так и рептилии. На примере геккона мы разобрали, сложно ли за ним ухаживать и как дорого это обходится.
Мы рассмотрели затраты на содержание пятнистого эублефара. Это неприхотливая и миролюбивая рептилия семейства гекконовых, которая хорошо уживаются с человеком. Она приятна на ощупь, не пытается сбежать при открытии террариума и за ней интересно наблюдать.
В зависимости от размера питомца и его опасности, создаваемые условия могут отличаться. Мы рассчитали затраты на содержание маленькой ящерицы, которой для комфорта нужно совсем не много, а именно:
- Террариум
- Субстрат или коврик
- Укрытие
- Поилка
- Влажная камера
- Термоковрик, или термошнур
- Кальций, витамины
Террариум – это место, в котором будет жить наш маленький дракончик, и оно должно быть правильно спроектировано. Домику важно быть соответствующих размеров и он должен быть вентилируемый. Также он должен быть оснащен влажной камерой. Она нужна только во время линьки, но некоторые рептилии любят в ней спать.
Террариум и его «начинку» можно приобрести в зоомагазине. Если не хотите разоряться на влажную камеру, ее можно сделать самостоятельно из пищевого контейнера и салфеток. Под террариумом должен быть термоковрик, который разделяет территорию на две части (Холодный и теплый углы).
Кормить эублефаров надо нежирным кормом. Это могут быть сверчки или тараканы. С 7 месяцев геккона можно баловать мучным червём или гусеницей бражника. Первые кормления желательно производить при помощи пластикового пинцета.
Также рептилиям нужен кальций D3 и витамины. Если каких-либо веществ в организме эублефара не будет хватать, у питомца может начаться рахит.
|
Требуемое оборудование
|
Стоимость (в рублях)
|
Террариум 40/30/30 (дл*в*ш)
|
4000
|
Витамины + Кальций
|
1400
|
Коврик / субстрат
|
300
|
Термоковрик с регулятором
|
900
|
Пинцет пластиковый
|
250
|
Термогигрометр
|
550
|
Поилка
|
400
|
Влажная камера (из зоомагазина)
|
900
|
Итого
|
8700
Данная таблица составлена по средним ценам Барнаула. В ней не учтен лишь корм — тараканы/сверчки, средняя стоимость которых 3 руб. за штуку. Насекомых, к слову, хозяин рептилии может разводить самостоятельно.
И помните – рептилии не любят показывать, что болеют. Поэтому нужно внимательно следить за их самочувствием и не пренебрегать консультацией от ветврача.
Анастасия ЖУКОВСКАЯ, ученица 5 курса АлтГУ
Фото: George Chernilevsky (Википедия)
Барнаул