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Горняк22: Дорого ли держать дома экзотическое животное?

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Сейчас многие люди содержат дома экзотических животных наравне с кошками и собаками. Популярными питомцами считаются как насекомые, так и рептилии. На примере геккона мы разобрали, сложно ли за ним ухаживать и как дорого это обходится.

Мы рассмотрели затраты на содержание пятнистого эублефара. Это неприхотливая и миролюбивая рептилия семейства гекконовых, которая хорошо уживаются с человеком. Она приятна на ощупь, не пытается сбежать при открытии террариума и за ней интересно наблюдать.

В зависимости от размера питомца и его опасности, создаваемые условия могут отличаться. Мы рассчитали затраты на содержание маленькой ящерицы, которой для комфорта нужно совсем не много, а именно:

  • Террариум
  • Субстрат или коврик
  • Укрытие
  • Поилка
  • Влажная камера
  • Термоковрик, или термошнур
  • Кальций, витамины

Террариум – это место, в котором будет жить наш маленький дракончик, и оно должно быть правильно спроектировано. Домику важно быть соответствующих размеров и он должен быть вентилируемый. Также он должен быть оснащен влажной камерой. Она нужна только во время линьки, но некоторые рептилии любят в ней спать.

Террариум и его «начинку» можно приобрести в зоомагазине. Если не хотите разоряться на влажную камеру, ее можно сделать самостоятельно из пищевого контейнера и салфеток. Под террариумом должен быть термоковрик, который разделяет территорию на две части (Холодный и теплый углы).

Кормить эублефаров надо нежирным кормом. Это могут быть сверчки или тараканы. С 7 месяцев геккона можно баловать мучным червём или гусеницей бражника. Первые кормления желательно производить при помощи пластикового пинцета.

Также рептилиям нужен кальций D3 и витамины. Если каких-либо веществ в организме эублефара не будет хватать, у питомца может начаться рахит.

Требуемое оборудование

 Стоимость (в рублях)

Террариум 40/30/30 (дл*в*ш)

 4000

Витамины + Кальций

 1400

Коврик  / субстрат

 300

Термоковрик с регулятором

900

Пинцет пластиковый

250

Термогигрометр

550

Поилка

400

Влажная камера (из зоомагазина)

900

Итого

8700

Данная таблица составлена по средним ценам Барнаула. В ней не учтен лишь корм — тараканы/сверчки, средняя стоимость которых 3 руб. за штуку. Насекомых, к слову, хозяин рептилии может разводить самостоятельно.

И помните – рептилии не любят показывать, что болеют. Поэтому нужно внимательно следить за их самочувствием и не пренебрегать консультацией от ветврача.

Анастасия ЖУКОВСКАЯ, ученица 5 курса АлтГУ

Фото: George Chernilevsky (Википедия)

Барнаул 

Алтайская правда

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